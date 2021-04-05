Возобновляется почтовое сообщение между Туркменистаном и Канадой

БАКУ /Trend/ - Canada Post Corporation (Почта Канады) возобновила международное сообщение с Туркменистаном, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данную структуру.

Помимо Туркменистана, почтовое сообщение возобновлено также с рядом других стран.

Напомним, что ранее почтовые перевозки с Туркменистаном возобновила «Почта Молдовы».

В целом в результате переговоров с почтовыми операторами соседних стран с января 2021 года "Туркменпочта" восстановила наземные и авиаперевозки с 47 странами мира.

Отметим, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление ряда международных сообщений.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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