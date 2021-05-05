Столица Туркменистана стала кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Город Ашхабад стал кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн», сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Заявка в ближайшие несколько месяцев будет изучена независимыми экспертами. Окончательное решение будет озвучено в преддверии празднования Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября.

Как ранее сообщили Trend в ЮНЕСКО, сотрудничество с ООН и ЮНЕСКО в частности является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Отмечалось, что основной целью вступления Туркменистана в ЮНЕСКО была задача налаживания международного сотрудничества, в том числе в области гуманитарных наук.

«Сегодня сотрудничество ЮНЕСКО и Туркменистана охватывает практически все приоритетные направления, входящие в сферу интересов обеих сторон, которые направлены на достижение целей и задач всеобщего развития, в том числе в рамках Целей устойчивого развития ООН до 2030 года», - говорилось в сообщении.

Туркменистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в 1993 году. Одновременно для практической реализации задач в этом направлении была создана Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.

«На протяжении всех этих лет Туркменистан непреложно следует своим обязательствам, взятым в рамках ЮНЕСКО, и вносит важный вклад в достижение целей и задач этой организации. Секретариат ЮНЕСКО отмечает, что Туркменистан показал себя ответственным членом организации, доказывая на практике приверженность идеалам и задачам ЮНЕСКО»,- подчеркивалось в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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