В Туркменистане утверждена национальная лесная программа

БАКУ /Trend/ - Утверждена национальная лесная программа Туркменистана на 2021–2025 годы и план мероприятий по ее реализации.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство, план мероприятий утвержден президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Целями утверждения плана мероприятий являются: укрепление правовой базы государственной политики в области охраны окружающей среды, определение основных направлений деятельности по предупреждению изменения климата и уменьшению его влияния, повышение устойчивости экосистем и лесного хозяйства к изменению климата, а также успешная реализация «Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата в новой редакции».

Туркменистан уделяет особое внимание поиску решений проблемы климатических изменений, снижения влияния транспорта и инфраструктуры связи на экологию. В целом в стране ведется работа в области охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов.

Эта работа проводится в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы Туркменистана».

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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