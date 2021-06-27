ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ

БАКУ /Trend/ - Евразийская группа (ЕАГ) работает над оценкой Туркменистана на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили Trend в ЕАГ.

Сообщается, что доклад о взаимной оценке Туркменистана на соответствие рекомендациям ФАТФ планируется обсудить на 36-м пленарном заседании ЕАГ в мае 2022 года.

"Мандат ЕАГ включает также типологические исследования и проекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Туркменистан является активным участником нескольких проектных групп, включая разработку Руководства ЕАГ по финансовым расследованиям в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Как ранее сообщили Trend в ЕАГ, первая взаимная оценка группы по Туркменистану была сделана в 2011 году.

"Группа проводит взаимные оценки государств-членов, в том числе Туркменистана, для анализа уровня выполнения рекомендаций ФАТФ и эффективности систем борьбы в стране с отмыванием денег и финансированием терроризма", – говорилось ранее в сообщении ЕАГ.

Согласно информации, взаимная оценка означает, что представители всех государств-членов региональных органов ФАТФ поочередно оценивают другие государства.

Напомним, что ранее в Туркменистане была создана Межведомственная комиссия по подготовке к проведению мероприятия ЕАГ, в состав которой страна вошла в 2010 году.

В 2009 году в Туркменистане был принят закон "О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма".

Позднее, согласно рекомендациям ФАТФ, была введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

В стране функционирует Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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