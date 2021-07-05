Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и ООН

БАКУ /Trend/ - Четвертого июля в Ашхабад с рабочим визитом прибыл Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Волкан Бозкыр, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Сегодня, 5 июля Волкан Бозкыр был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем в МИД Туркменистана состоялась встреча делегации ООН во главе с Волканом Бозкыром с туркменской делегацией под руководством Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

В ходе встречи прошедшей в дружественной и доверительной атмосфере, стороны обменились мнениями касательно сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций по самым актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня.

Отметив уникальность статуса постоянного нейтралитета и приверженность высшего руководства страны поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития, г-н Волкан Бозкыр высоко оценил роль Туркменистана в развитии региона и мира в целом посредством конкретных инициатив социального и экономического характера.

Стороны обсудили возможности наращивания сотрудничества под эгидой ООН в деле разрешения современных угроз и вызовов, включая пандемию, изменение климата и др. Отмечена взаимосвязанность и необходимость одновременного развития всех ключевых сфер жизни и производства для достижения целей устойчивого развития. В этом контексте, были перечислены конкретные шаги, предпринимаемые Туркменистаном на национальном, региональном и международном уровнях. Подчёркнута важность государственных планов и программ в области поддержания гендерного равенства, продовольственной безопасности, социального развития, цифровизации, борьбы с изменением климата и др.

Стороны обсудили ситуацию в регионе. Была отмечена конструктивная роль Туркменистана в развитии регионального сотрудничества, в том числе путем конструктивного диалога и посреднических усилий по урегулированию конфликтов. В этом контексте, отмечена значимость Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, работе которого туркменская сторона оказывает всестороннее содействие.

Делегации также обсудили подготовку к мероприятиям, намеченным на текущий год, включая 26-ую Конференцию сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP-26), в которой туркменская сторона намерена принять активное участие.

Также стороны сошлись во мнении о необходимости совершенствования и более эффективного задействования механизмов ООН для достижения всеобщего прогресса и благосостояния всех народов мира. В этом контексте, отмечено, что в рамках своей политики позитивного нейтралитета и будучи одним из активных государств-членов ООН, Туркменистан намерен работать над достижением целей, закреплённых в Уставе Организации.

По завершении встречи в МИД Туркменистана Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр также встретился с Председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой.