Генконсул Туркменистана встретился с руководителем представительства "Талибан" в провинции Герат

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 18 августа 2021 года Генеральный консул Туркменистана в городе Герат провел встречу с руководителем представительства движения «Талибан» по провинции Герат.

Как сообщили в среду Trend в посольстве Туркменистана в Азербайджане, в ходе состоявшихся консультаций стороны обсудили организационные и другие вопросы, касающиеся деятельности Генерального консульства Туркменистана в западной зоне Афганистана.

На встрече, прошедшей в дружественной обстановке, было подчеркнуто, что историческая и культурная общность народов Туркменистана и Афганистана служит прочной основой для развития добрососедских отношений в настоящее время и в долгосрочной перспективе.