Россия планирует увеличить импорт сельхозпродукции из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Россия планирует увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из Туркменистана.

Об этом сказала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Как отмечается, Абрамченко отметила актуальность увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из стран СНГ для снижения темпов роста цен на продукты питания.

«В первую очередь планируется увеличить поставки из Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить поставки плодоовощной продукции из стран СНГ. Было отмечено, что рост импорта обеспечит стабилизацию цен на продовольственные товары и простимулирует развитие национальных производителей сельхозпродукции за счет повышения конкуренции. Кроме того, за счет импорта из других стран будет покрыт недостаток некоторых продуктов.

Согласно информации, по состоянию на 10 августа 2021 года Туркменистан увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию с 16,9 тысячи тонн до 32,7 тысячи тонн.

В частности, Туркменистан значительно увеличил объемы поставок томатов в Россию – с 16,4 тысячи тонн до 31,9 тысячи тонн, что на 94 процента больше аналогичного периода 2020 года. Кроме того, вырос импорт моркови – с 40 тонн до 302 тонн в 2021 году.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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