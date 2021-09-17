Следующая встреча стран ШОС может быть проведена в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на международную конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая состоится в апреле 2022 года в Ашхабаде, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Согласно информации, глава Туркменистана озвучил своё приглашение сегодня, 17 сентября, на саммите ШОС в Душанбе (Таджикистан).

Бердымухамедов отметил, что международная конференция, которая состоится в апреле 2022 года в Ашхабаде, будет организована совместно с ООН. По его словам, она предоставит хорошую возможность для «конкретного, практического диалога» о международном транспортном сотрудничестве в чрезвычайных условиях и в посткризисный период.

«Мы осознаём значительный потенциал сотрудничества в энергетической и транспортной областях, сферах торговли и инвестиций, высоких технологий и инноваций, промышленности, агрокомплексе», – подчеркнул глава государства.

«Туркменистан готов к активному сотрудничеству со странами ШОС в таких сферах, как борьба с терроризмом, организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также в обеспечении информационной и биологической безопасности», – добавил Бердымухамедов.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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