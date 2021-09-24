Президент Туркменистана выступил по цифровой системе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БАКУ/Trend/- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по цифровой системе выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, открывшейся на минувшей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Золотой век».

Следует отметить, что в текущем году мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-формате, что обусловлено продолжающейся в мире пандемией COVID-19. Нынешняя неделя в ООН – неделя общих дискуссий очередной сессии Генассамблеи с участием глав государств и правительств.

Зарекомендовав себя надёжным партнёром Организации Объединённых Наций, Туркменистан, отмечающий в 2021 году 30-ю годовщину независимости, на деле подтверждает нацеленность на дальнейшее наращивание многолетнего плодотворного сотрудничества, носящего стратегический характер.



Повестка дня 76-й сессии Генассамблеи ООН – это широкий спектр вопросов, затрагивающих практически все векторы международных отношений. В числе основных тем – обеспечение мира и безопасности на планете, противодействие глобальным вызовам и угрозам современности, достижение Целей устойчивого развития, экология и др. Предметом особого внимания является борьба с пандемией и преодоление её последствий посредством выработки эффективных многосторонних механизмов.

В своём выступлении Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил приоритетные позиции и конкретные инициативы Туркменистана, основными целями которых выступает консолидация усилий для поиска наиболее приемлемых решений по актуальным проблемам современности, а также оптимизация продуктивного взаимодействия во имя всеобщего мира, благополучия и прогресса.

Поприветствовав Генерального секретаря ООН и участников глобального форума, глава Туркменистана, прежде всего, поздравил Абдуллу Шахида с избранием на пост председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и, пожелав успехов на этом ответственном посту, заверил, что Туркменистан будет оказывать ему всемерное содействие и поддержку.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также выразил искреннюю благодарность Волкану Бозкыру за его умелую и эффективную работу в качестве председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Обращаясь к участникам сессии, глава Туркменистана отметил, что нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенденции политических, экономических, социальных процессов объективно требуют более тесного и скоординированного взаимодействия государств и крупнейших международных организаций во имя достижения общей главной цели – обеспечения в глобальном масштабе мира и безопасности, условий для дальнейшего поступательного развития и прогресса, сохранения правовых и институциональных основ, заложенных в фундамент современного миропорядка.

«Степень эффективности такого взаимодействия во многом будет определяться тем, будет ли найден общий знаменатель между национальными интересами, глобальными целями и приоритетами, хватит ли членам мирового сообщества ответственности, дальновидности, политической воли, чтобы, преодолев разногласия, тактические расхождения и различия в подходах и оценках, сосредоточиться на достижении стратегических, долгосрочных задач развития, решении острейших общемировых проблем – экологических, энергетических, продовольственных, вопросов справедливого распределения водных ресурсов, преодоления бедности, защиты от стихийных бедствий, противодействия терроризму, наркоугрозе, другим вызовам», – подчеркнул Президент Турменистана.

В полной мере это относится к проблеме борьбы с опасной инфекцией нового типа и минимизации социально-экономических последствий, вызванных её распространением, продолжил туркменский лидер, отметив недостаточность усилий мирового сообщества в данном направлении. Более того, пандемия выявила серьёзные системные сбои в механизмах международного ответа на этот вызов, сказал глава Туркменистана, высказав убеждённость в том, что только объединение всех государств-членов и организаций системы ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей угрозой. При этом, по его словам, не должно быть места политизации проблемы коронавируса, использованию её в качестве инструмента влияния в межгосударственных отношениях.

Подчеркнув, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Президент Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана продолжить продвижение своих ранее выдвинутых инициатив, направленных на активизацию сотрудничества по линии научной дипломатии. В данной связи было предложено в ходе 76-й сессии приступить к изучению вопросов об учреждении следующих международных и региональных инструментов: Специальной программы ВОЗ по изучению генома коронавируса; Многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией; Методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

В контексте минимизации негативных экономических последствий пандемии отмечалось, что Туркменистан считает необходимым усилить деятельность ООН по отдельным направлениям. В частности, констатировалось, что следует активно работать над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций. Было отмечено, что для этого есть хорошая основа – Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии COVID-19», принятая по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года.

Как подчеркнул туркменский лидер, прошедший период был ознаменован серьёзными проблемами в плане обеспечения глобального мира и безопасности, обострением локальных и региональных конфликтов.

В этих условиях Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества, продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН, основополагающих Конвенций и других международных актов, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В данном контексте отмечалось, что планируется предпринять ряд практических шагов для реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений, имплементации положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года.

«Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Будучи инициатором этого решения, наша страна провела большую международную работу в целях укрепления культуры мира и уважительного диалога, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в межгосударственных отношениях. Завершая мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, Туркменистан планирует созвать в декабре текущего года в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», – подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив государства-члены ООН и международные организации к деятельному участию в данном форуме.

Отметив, что тема доверия и культуры диалога, начатая в нынешнем году, должна оставаться в фокусе мирового внимания, став постоянным элементом стратегической повестки ООН, глава Туркменистана предложив в целях развития диалоговых механизмов в Центральной Азии разработать проект Резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе»

Рассмотрение и принятие этого документа будет способствовать практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане, выразил уверенность туркменский лидер.

«Одновременно, осознавая взаимосвязанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Туркменистан предлагает создать Зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия – Каспийский регион». Эту модель наша страна рассматривает как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития», – сказал он.

В продолжение своего выступления глава Туркменского государства заострил внимание на теме Афганистана, к которому сегодня прикованы взоры всего мира, в связи с тем, что ситуация там непростая, формирующиеся институты власти и общества крайне хрупки. При трактовке и оценке обстановки в этой стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответственность – как в словах, так и в поступках, отметил он.

Афганские реалии изменились, и при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц и мечтающем о мирной и спокойной жизни, подчеркнул Президент Бердымухамедов.

Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран. Наша страна была и остаётся глубоко заинтересованной в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа, сказал туркменский лидер.

Заявив, что Туркменистан выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что формирующиеся государственные институты смогут эффективно работать во благо и в интересах всего афганского народа.

Со своей стороны Туркменистан, как и прежде, будет оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь, подчеркнул он. Подтвердив твёрдую нацеленность на завершение уже начатых и реализацию новых инфраструктурных проектов с афганским участием в энергетической области, транспорте и коммуникациях, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в этом видится важнейшее условие восстановления экономики и социальной сферы Афганистана, его равноправной, взаимовыгодной интеграции в мирохозяйственные связи: «Неизменной остаётся и готовность Туркменистана, как соседнего и нейтрального государства, содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане».

Говоря о значении Целей устойчивого развития, глава государства подчеркнул, что в ходе нынешней сессии Туркменистан рассчитывает на продолжение широкого диалога по достижению ЦУР и считает, что сегодня главным приоритетом становится эффективное взаимодействие и практическая совместимость глобальных, региональных и национальных инструментов по их реализации. «Наша страна выступает за активное продвижение темы обеспечения должного финансирования Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», – сказал он, отметив необходимость организации в ближайшее время очередной международной конференции по финансированию развития.

Затронув тему Аральского моря, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан продолжит уделять и привлекать внимание мирового сообщества к вопросам минимизации последствий этой экологической катастрофы. В частности, подчёркивалось, что в ходе предстоящей сессии Туркменистан будет вместе с партнёрами по региону добиваться создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

По словам главы Туркменистана, гуманитарная проблематика остаётся в числе приоритетов повестки сотрудничества с ООН. «В качестве члена Комиссии социального развития ООН на 2021–2025 годы Туркменистан намерен содействовать укреплению её роли как главного координирующего органа по разработке согласованных подходов и действий в глобальных вопросах социальной защиты, по делам молодёжи, укрепления роли традиционной семьи и другим направлениям», – отметил он.

Назвав в числе неизменно важных направлений двустороннего партнёрства миграционную политику, Президент Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменского государства, являющегося постоянным членом Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара по делам беженцев и имеющего большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций подобного рода, вносить свой вклад в решение этой глобальной задачи.

«Нас объединяют общие помыслы и надежды, общие тревоги и угрозы. Тем ценнее накопленный опыт совместного решения сложных проблем – будь то в международном масштабе, или на региональном и национальном уровнях», – сказал глава государства, высказав намерение Туркменистана поделиться им, вместе с партнёрами искать новые подходы и пути преодоления вызовов, стоящих перед Сообществом Наций.

«Мы заявляем о своей твёрдой приверженности сотрудничеству с ООН, активному участию и содействию её политико-дипломатическим усилиям в деле сохранения и упрочения сложившейся архитектуры глобальной безопасности, преодоления последствий пандемии, в реализации планов и программ в экономической, социальной, экологической, гуманитарной, других сферах», – отметил туркменский лидер.

В завершение своего выступления Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что для Туркменистана партнёрство с ООН было и остаётся стратегическим приоритетом, мировоззренческим и практическим фундаментом всей деятельности страны на международной арене.