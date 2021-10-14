Туркменское предприятие обнародовало объем отгрузки нефтепродуктов потребителям
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Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова
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Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)