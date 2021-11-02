Туркменистан – участник Конференции ООН по изменению климата

По поручению Президента Туркменистана представительная туркменская делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым примет участие в ежегодной Конференции ООН по изменению климата, начавшей свою работу в одном из крупнейших городов Великобритании – Глазго, передает Trend со ссылкой на электронную газету «Золотой век».

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – важный международный форум, на котором главы государств и правительств со всего мира обсуждают и согласовывают совместные шаги по противодействию глобальному потеплению.

Как известно, за последние десятилетия изменение климата и его последствия для окружающей среды, экономики и общества стали одной из наиболее актуальных глобальных проблем современности.

Участие представительной делегации нашей страны в глобальном форуме свидетельствует о самом ответственном подходе Туркменистана к рассматриваемому вопросу, понимании важности и срочности принятия общих, консенсусных мер для противодействия серьёзнейшему вызову для человечества.

Охрана окружающей среды выступает важнейшим приоритетом государственной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленной на создание условий для благополучной во всех отношениях жизни людей.

Важное значение в этой связи имеют конструктивные инициативы, выдвигаемые туркменским лидером на различных форумах высокого уровня и получившие широкую поддержку со стороны международного сообщества. Речь, в частности, идёт о предложениях об открытии в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, о разработке Водной стратегии ООН, специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности ООН, сохранении экологического благополучия Каспийского моря и др.

Ратифицировав Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Киотский протокол и Парижское соглашение, которые стали важнейшими экологическими международно-правовыми актами, направленными на стабилизацию концентраций парниковых газов в атмосфере и снижение антропогенного воздействия на климат планеты, наша страна неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Так, Национальная стратегия по изменению климата стала основой для формирования и реализации комплексной государственной политики по вопросам, связанным с климатическими изменениями и их последствиями. Первоочередной целью этой стратегии является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Туркменистана, которое позволит максимально смягчить воздействие на изменение климата и будет способствовать повышению экономической, продовольственной, водной и экологической безопасности государства.

Ограничению выбросов парниковых газов напрямую способствуют современные технологии, активно внедряемые в промышленном секторе в процессе формирования ресурсосберегающей, инновационно-ориентированной «зелёной» национальной экономики, эффективная система мониторинга и контроля за выбросами загрязняющих веществ. Также в соответствии с требованиями времени и общепризнанными международными нормами постоянно совершенствуется национальное законодательство.

С целью смягчения климатических воздействий в стране успешно реализуются важные природоохранные проекты, ведётся массовое озеленение, в рамках которого ежегодно высаживаются миллионы саженцев деревьев, которые, как известно, являются главными поглотителями парниковых газов.

На сегодняшний день вопросы экологии и охраны окружающей среды, непосредственно сопряжённые с будущим цивилизации, находятся в фокусе всеобщего внимания, и потому инициативы Туркменистана и проводимая им масштабная работа в этом направлении находят всё большую поддержку во всём мире.