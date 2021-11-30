Президент Туркменистана обсудил с главой «Лукойла» разработку месторождений Каспия

Разработка и промышленное освоение нефтегазовых месторождений на Каспии стали ключевой темой встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, сообщает Trend со ссылкой на Туркменское информационное агентство ORIENT.

Глава государства в понедельник встретился с руководителем одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России и в мире, обсудив ее деятельность в Туркменистане.

Алекперов информировал президента о ведущейся «Лукойлом» работе в туркменском секторе Каспия, представив на рассмотрение ряд предложений по дальнейшему ее развертыванию и участию в крупных проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана.

Президент Бердымухамедов в беседе главой «Лукойла» обозначил векторы национальной энергетической политики, в числе которых стимулирование инвестиций и инфраструктурное развитие ТЭК, расширение географии международных поставок углеводородов.

Особое внимание было уделено инновационному развитию нефтегазовой индустрии с упором на высокие экологические стандарты передовых технологий, что является одним из основных приоритетов «Лукойла» при реализации проектов.

Ранее, в ходе встречи Бердымухамедова с Алекперовым в феврале и октябре текущего года обсуждались вопросы освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона и участие компании "Лукойл" в проекте освоения нефтяного месторождения "Достлук". Запасы месторождения "Достлук" оцениваются экспертами в 50 млн тонн нефти.

Отметим, что «Достлуг» - это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. В Азербайджане оно до этого называлось «Кепез», а в Туркменистане – «Сердар». Ранее велись переговоры о совместной разработке месторождения, а в январе этого года представители двух стран подписали меморандум.

В советское время азербайджанские специалисты проводили на месторождении разведочные работы, результаты которых позволяют поставить его в плане запасов приблизительно в один ряд с такими месторождениями, как «Карабах». Это нефтегазовое месторождение. Предполагается, что его запасы могут быть уточнены впоследствии при помощи современных методов сейсмической разведки и, возможно, разведочного бурения. Необходимо определить также многие вопросы технического и коммерческого характера в связи с будущей разработкой этого месторождения.