В UNIDO назвали перспективные сферы сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) и Туркменистан взаимодействуют по ряду проектов, одним из которых является Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Об этом сказал Trend эксперт по адвокации и связям со СМИ UNIDO Равиндра Викремасингхе.

По его словам, UNIDO заинтересована в продолжении партнерства с правительством Туркменистана в сферах модернизации промышленного сектора, технологических парков, развития качественной инфраструктуры, продвижения инвестиций и технологий.

"UNIDO предложит Туркменистану свой опыт в областях эффективного использования ресурсов, более чистого производства, биологической безопасности, управления водными ресурсами, ВИЭ и модернизации промышленности", - сказал Викремасингхе.

В UNIDO считают, что сотрудничество в этих сферах будет способствовать достижению целей, поставленных в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы, отметил эксперт.