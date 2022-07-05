Туркменистан обеспокоен событиями в Республике Каракалпакстан Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Туркменистана выражает обеспокоенность в связи со сведениями о событиях, произошедших в последние дни в Республике Каракалпакстан Узбекистана, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей, отмечается в сообщении МИД.

"Уверены, что многовековая народная мудрость, опыт и дальновидность позволят преодолеть возникшие трудности и обеспечить поступательное и стабильное развитие Республики Узбекистан, устойчивость государственных и общественных институтов. Туркменистан как близкий сосед Узбекистана, связанный с этой страной узами братства, дружбы и тесного сотрудничества, выражает готовность оказать ей необходимую поддержку и содействие", - говорится в сообщении.