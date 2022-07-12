В Туркменистане внедрят систему электронного налогообложения

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил внедрить в стране систему электронного налогообложения.

Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания Кабинета министров, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент распорядился модернизировать бюджетно-налоговую систему, последовательно совершенствовать финансовую отчетность, правила и методы налогообложения, а также полностью внедрить в Туркменистане систему электронного налогообложения.

Кроме того, глава государства поручил правительству активизировать работу Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, пересмотреть денежно-кредитную систему и улучшить управление финансовыми средствами.

Принятые в указанных направлениях меры должны способствовать развитию отраслей национальной экономики и созданию новых рабочих мест.