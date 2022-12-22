Административный центр в Туркменистане получил статус города

БАКУ /Trend/ - Новый административный центр Ахалского региона Туркменистана получил статус города и название "Аркадаг".

Об этом, 21 декабря 2022 года сообщила Председатель Меджлиса Милли Генгеша (нижняя палата туркменского парламента) Гульшат Маммедова на расширенном заседании правительства Туркменистана, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Согласно принятому постановлению, новому административному центру Ахалского региона присвоен статус города с правами этрапа (района) и название "Аркадаг". Площадь в 2,37 тысячи гектаров Гёктепинского района Ахалской региона переходит в административную территорию нового города.

Данное решение было принято при учете пожеланий жителей Ахалского региона и граждан страны, ходатайства общественных объединений и представление Кабинета Министров Туркменистана, в соответствии с Законом Туркменистана "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана".