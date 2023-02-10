БАКУ /Trend/ - Япония стремится к развитию всестороннего сотрудничества с Туркменистаном.

Об этом сказали Trend в посольстве Японии в Туркменистане.

Было отмечено, что Япония с целью обеспечения стабильного развития хотела бы максимально нарастить сотрудничество с обладающим богатыми природными ресурсами Туркменистаном, на фоне резкого роста цен на энергоносители в мире в результате вооруженного конфликта в Украине.

В посольстве сказали, что Япония была первой страной в мире, которая подписала рамочный документ со всеми странами Центральной Азии, установив диалог "Центральная Азия + Япония".

"24 декабря прошлого года в Японии состоялась 9-я встреча министров иностранных дел в рамках диалога "Центральная Азия + Туркменистан", и пользуясь этой возможностью, министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи дипломаты договорились укреплять экономические отношения стран, в том числе в областях декарбонизации, образования и культуры", - отметили в диппредставительстве.

Было подчеркнуто, что во время этой встречи главы МИД Японии и Туркменистана обменялись мнениями о ситуации в мире и сотрудничестве на международной арене, выразили обоюдное согласие стран продолжать тесное сотрудничество в различных областях.