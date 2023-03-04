БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) реализует проект по оценке потенциала Туркменистана в водородной энергетике, сообщили Trend в ЕЭК.

"На сегодня ЕЭК ООН реализует проект по устойчивому производству водорода в регионе и его роли в развитии энергетики. Целью проекта был анализ потенциала устойчивого производства водородной энергетики как Туркменистана, так и других стран СНГ", - сказали в организации.

Было отмечено, что в данном проекте также рассматривался потенциал Туркменистана в экспорте водородной энергетики.

"Туркменистан является одной из стран, включенных в отчет ЕЭК ООН за 2022 год о состоянии возобновляемой энергетики. В докладе рассматривается состояние возобновляемых источников энергии в 17 приоритетных странах ЕЭК ООН, уделяя особое внимание Юго-Восточной и Восточной Европе, Кавказу, Центральной Азии и России", - подчеркнули в ЕЭК.

В ЕЭК добавили, что данный отчет направлен на содействие развитию возобновляемых источников энергии в регионе, изучение фактических данных и повышение осведомленности об огромном потенциале данной области и его преимуществах в целевых странах.