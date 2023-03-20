Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству POS-терминалов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало марта 2023 года Государственный коммерческий "Дайханбанк" стал лидером по числу POS-терминалов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Согласно информации, у "Дайханбанк" 8 934 POS-терминала. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (8 085), на третьем - "Халкбанк" (7 737).

POS-терминалы "Дайханбанк" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Лебапском (2 527), Марыйском (1 989) и Дашогузском (1 729) регионах.

Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть POS-терминалов установлена в Ашхабаде - 3 357 и 2 413 соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов на 1 марта 2023 года