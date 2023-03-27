ЦИК Туркменистана признал парламентские выборы состоявшимися

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане выборы в Меджлис (парламент), прошедшие 26 марта, признаны состоявшимися, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом 27 марта сообщил председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов.

"Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане выборы в Меджлис страны, прошедшие 26 марта с 07:00 по 19:00, признаны состоявшимися в соответствии с законом", - сказал председатель комиссии.

Напомним, что 26 марта в Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.