Перевыполнена доходная часть госбюджета Туркменистана по итогам I квартала

БАКУ /Trend/ - За январь - март 2023 года доходная часть госбюджета Туркменистана выполнена на уровне 115,5 процента, а расходная - на 97,1 процента.

Об этом сказал министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев на состоявшемся 15 апреля заседании Кабмина, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Кроме того, по его словам, доходная часть местного бюджета исполнена на уровне 104,9 процента, а расходная – 96,5 процента.

Джораев отметил, что за первый квартал нынешнего года проведено 26 заседаний балансовых комиссий, в том числе 21 – региональное.

Отметим, что в формирование современной промышленной инфраструктуры в Туркменистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.