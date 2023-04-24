Британская компания проводит аудит крупного газового месторождения в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Британская консалтинговая компания "GaffneyCline" проводит аудит газового месторождения Галкыныш, расположенного в Марыйском регионе Туркменистана.

Об этом сказал Trend директор по управлению проектами компании "GaffneyCline" Дрю Пауэлл.

"Главным недавним проектом, реализуемым нами для государственных концернов "Туркменгеология" и "Туркменгаз", является аудит супергигантского туркменского месторождения "Галкыныш". В то же время на данный момент мы консультируем госконцерн "Туркменгаз" по различным вопросам, включая привлечение прямых иностранных инвестиций и технический аудит газоперерабатывающих мощностей", - сказал Пауэлл.

Он отметил, что компания действует в Туркменистане с начала 2000-х годов, первоначально работая в основном с госконцернами "Туркменгаз" и "Туркменгеология".

"На сегодня мы работаем с госконцерном "Туркменгаз", а также находимся в процессе начала работы с госконцерном "Туркменнебит" (Туркменнефть)", - добавил Пауэлл.

"GaffneyCline" - это глобальная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области технического, коммерческого и стратегического консалтинга для нефтяной и газовой индустрии на протяжении более 50 лет.