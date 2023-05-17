МВФ назвал прогноз по экспорту товаров Туркменистана на 2024 г.

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экспорт товаров и услуг Туркменистана в 2024 году составит 15,1 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на последний региональный экономический прогноз МВФ.

Согласно информации, это на 3,2 процента меньше прогнозируемого объема экспорта товаров и услуг Туркменистана на 2023 год.

Экспорт товаров и услуг Туркменистана в текущем году, по прогнозам МВФ, составит 15,6 миллиарда долларов.

Кроме того, по данным фонда, экспорт товаров и услуг Туркменистана в 2022 году составил 15,6 миллиарда долларов, в 2021 году - 10,8 миллиарда долларов, а в 2020 году - 7,9 миллиарда долларов.

Отметим, что Международный валютный фонд - это специализированное учреждение ООН, являющееся крупнейшей финансовой организацией в мире.