Китай предлагает ускорить строительство 4-й нитки газопровода из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить строительство 4-й нитки газопровода Туркменистан-Китай, который также будет проложен по территории Таджикистана и Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

В своем выступлении в рамках первого очного саммита "Центральная Азия - Китай", который проходит в Сиане, Си Цзиньпин уделил особое внимание энергетическому сотрудничеству между странами.

Так, он заявил о необходимости увеличения торговли нефтью и газом и расширения сотрудничества в области энергетики по всей производственной цепочке, в том числе в вопросе альтернативных источников энергии.

Между тем 4-я нитка туркменского газопровода не только доведет планируемую мощность поставок в Китай до 65 миллиардов кубометров газа в год, но и частично покроет потребности Таджикистана и Кыргызстана в этом энергоресурсе в зимний период.