Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Туркменистан представил проект по расширению грузоперевозок, включающий Азербайджан

Туркменистан Материалы 22 февраля 2024 03:05 (UTC +04:00)
Туркменистан представил проект по расширению грузоперевозок, включающий Азербайджан

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство «Туркменские железные дороги» запускает маршруты по основным транзитным коридорам с целью организации международных грузовых перевозок по расписанию.

Как сообщает Trend , в рамках проекта планируется расширить охват его географии, начиная от соседних стран до Турции, Кыргызстана и Таджикистана по маршрутам Иран–Туркменистан–Узбекистан и Грузия–Азербайджан–Каспийское море–Туркменистан–Узбекистан, а также из России в страны Персидского залива и Индию.

Ожидается, что новая услуга в будущем способна забирать до 90% объема грузов с альтернативных путей доставки, таких как автомобильный транспорт.

Лента

Лента новостей

Читать все новости