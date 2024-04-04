Туркменистан переходит на полную цифровизацию транзитных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Государственная таможенная служба Туркменистана активно работает над согласованием системы электронного предварительного информирования таможенных органов TIR-EPD с международной системой eTIR, которая обеспечивает безопасный обмен данными о международном транзите грузов, передает Trend.

Это новшество позволит полностью автоматизировать таможенное оформление грузов на границах Туркменистана.

Система TIR-EPD, работающая на всех приграничных таможенных постах страны, включая «Алтын асыр», «Артык», «Серахс», «Серхетабат», «Имамназар», «Фараб», «Дашогузавтоёллары» и «Гарабогаз», помогает упрощать и ускорять международные перевозки. Она позволяет передавать предварительную информацию о грузе в национальные таможенные системы по маршруту перевозки с соблюдением их требований.

Через систему TIR-EPD в реальном времени передается информация о товарах и транспортных средствах, проходящих транзитом через Туркменистан. Эта информация также отправляется в таможенные органы стран-участниц Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. Такой подход обеспечивает надежность международных цепочек поставок и беспрепятственную доставку туркменских товаров в страны-участницы Конвенции.

Таможенная служба Туркменистана успешно завершила первый этап цифровизации, включая внедрение электронного декларирования ASYCUDA. В настоящее время активно ведется работа над вторым этапом - созданием Единого окна для экспортно-импортных операций. Предложения для реализации третьего этапа цифровизации, разработанные Конференцией ООН по торговле и развитию, были рассмотрены на встрече заместителя председателя Службы с региональным координатором ЮНКТАД.