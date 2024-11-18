Обнародовано число пользователей услуги интернет-банкинга в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года в Туркменистане было зарегистрировано более 1,129 миллиона пользователей интернет-банкинга, передает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Туркменистана (ЦБТ), этот показатель вырос на 0,9 процента в месячном исчислении (более 1,119 миллиона).

Мары занимает лидирующие позиции по количеству пользователей интернет-банкинга - 254 976 человек. Лебап и Ашхабад располагаются следом с 248 907 и 248 091 пользователями соответственно. ГКБТ "Дайханбанк" стал наиболее привлекательным банком в оказании интернет-банкинга в январе-сентябре с 410 606 зарегистрированными пользователями.

Отметим, что по услуге мобильного банкинга за указанный период зарегистрировано было 79 249 человек, что составляет 7,02 процента от общего числа пользователей интернет-банкинга. Количество клиентов мобильного банкинга выросло на 1,37 процента по сравнению с прошлым месяцем этого года.

По количеству зарегистрированных пользователей мобильного банкинга Лебап (20 904) незначительно опережает Мары (19 344) и Ашхабад (16 676), занимая первое место в тройке областей. Самым популярным банком в сфере мобильного банкинга за указанный период стал ГКБТ "Туркменистан" с 19 685 клиентами.

Напомним, что Центральный банк Туркменистана является главным финансовым учреждением страны и отвечает за выпуск национальной валюты, регулирование денежно-кредитной политики и контроль валютных операций. Основанный в 1991 году, банк активно участвует в реализации государственной финансовой стратегии, управляя денежной массой и обеспечивая стабильность платежной системы страны.