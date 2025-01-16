Туркменистан присоединится к системе электронных разрешений среди стран-членов ОТГ - Кубанычбек Омуралиев

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан готовится присоединиться к системе электронных разрешений среди стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

"В условиях глобальных вызовов, таких как гонка трансграничной торговли, рост транспортных затрат, длительные проверки документов и сложные таможенные и транзитные процедуры, решение этих проблем жизненно важно для экономической устойчивости и развития нашего региона. В соответствии с нашим стратегическим документом "Видение Тюркского мира 2040", ОТГ стремится упростить таможенные и торговые процессы между государствами-членами и вдоль Среднего коридора. Значительные достижения наших государств-членов включают успешную операцию электронной системы TIR между Узбекистаном и Азербайджаном в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в 2022 году. Мы стремимся к тому, чтобы регион ОТГ стал лидером в реализации системы электронной TIR", - сказал он.

Омуралиев отметил, что как организация, ОТГ полностью привержена поддержке и развитию этой инициативы в сотрудничестве с государствами-членами, ЮНИСЕФ и IRU.

"Мы активно работаем над расширением системы электронных разрешений среди наших стран-членов. Туркменистан готовится присоединиться к этой инициативе, что укрепит связь и углубит региональную интеграцию между тюркскими государствами. В прошлом году мы создали Союз ассоциаций международных автоперевозчиков в тюркском регионе под названием ОТГ "ЮРТА", а также Альянс логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств", - сказал Генеральный секретарь.