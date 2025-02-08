Туркменпочта начнёт отслеживание посылок в реальном времени благодаря интеграции с IPS (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Официальный почтовый оператор Туркменистана -Туркменпочта начнёт отслеживание посылок в реальном времени благодаря интеграции с Международной почтовой системой (International Postal System - IPS).

Об этом сообщили Trend во Всемирном почтовом союзе (Universal Postal Union - UPU).

"В настоящее время Туркменпочта уже использует версию Международной почтовой системы, размещенную на платформе Всемирного почтового союза (IPS.post). Текущий проект направлен на интеграцию IPS.post с новой внутренней системой Туркменпочты, что позволит отслеживать почтовые отправления в электронном виде на всех этапах, включая последний — финальную доставку. Это значительный прогресс как для клиентов внутри Туркменистана, так и для зарубежных почт и пользователей в других странах", - сообщили в UPU.

В союзе отметили, что отслеживание посылок - важная часть доставки в электронной коммерции. Никто не захочет рисковать и заказывать что-то онлайн, особенно из-за границы, если не будет уверен, что его посылка будет отслеживаться, а информация о каждом этапе доставки - доступна.

Источник подчеркнул, что кроме данных для отслеживания, IPS - это комплексная система, которая предоставляет множество преимуществ для почтовых организаций. Она соответствует всем стандартам Всемирного почтового союза, особенно для обмена данными между почтовыми службами и другими участниками цепочки поставок (транспортными компаниями, таможней).

"Всемирный почтовый союз предоставляет дополнительные технологии, которые дополняют IPS: например, Post*Net - электронная сеть, соединяющая все почтовые службы для безопасной передачи данных между ними. CDS - это программное обеспечение для подготовки данных и взаимодействия с таможней, чтобы местные таможенные службы могли предварительно отсортировать посылки на основе электронных деклараций еще до их прибытия в страну. Все эти технологии полезны для электронной коммерции", - сказали в UPU.

Кроме того, IPS включает мощный модуль учета для расчетов между всеми этими участниками. Система существует уже более 25 лет и используется более чем в 180 почтовых службах по всему миру.