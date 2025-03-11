ОЭС стремится расширить сотрудничество с Туркменистаном по транзитным перевозкам (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) стремится расширить взаимодействие с Туркменистаном в реализации Рамочного соглашения по транзитным перевозкам.

Об этом сообщил Генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан в интервью Trend.

"Учитывая стратегическое географическое положение Туркменистана, он играет ключевую роль в развитии торговли, а также коммуникаций и энергетического сотрудничества в рамках ОЭС. Туркменистан занимает сильные торговые позиции в ОЭС, его экономика и торговля в регионе постоянно растут. В связи с этим организация стремится к более широкому и глубокому взаимодействию с Туркменистаном в рамках реализации Торгового соглашения ОЭС и Рамочного соглашения ОЭС о транзитных перевозках", - сказал он.

А.М.Хан подчеркнул, что Туркменистан, как активный член организации, также поддерживает развитие приграничных торговых зон в регионе.

"Туркменистан предложил провести технико-экономическое обоснование для создания совместной пограничной зоны с Ираном, по примеру успешных пограничных зон Туркменистана и Узбекистана, с целью расширения региональной торговли. Мы тесно сотрудничаем с Туркменистаном и активно работаем над этой моделью, чтобы оценить возможности её применения в других странах региона", - отметил он.

Генсек ОЭС подчеркнул, что обновление инфраструктуры в рамках этих проектов поможет привлечь инвестиции в Туркменистан и диверсифицировать его экономику, которая в настоящее время в значительной степени зависит от энергетического сектора.

Хан также сообщил, что Рамочное соглашение о транзитных перевозках, действующее с 2006 года, является основой правовой базы ОЭС для транспортного и транзитного сотрудничества. Его цель — оптимизация административных процедур, упрощение таможенных и пограничных процессов, сокращение задержек и расходов, улучшение визового режима для водителей и транспортного персонала, а также гармонизация правил с международными стандартами, такими как системы TIR и e-TIR. Соглашение способствует повышению региональной связности через внедрение ключевых транспортных коридоров и устранение нефизических барьеров.

Он отметил, что Торговое соглашение ОЭС также сыграет важную роль в будущем развитии региона, особенно в содействии экономической интеграции, стимулировании двусторонней торговли и укреплении транспортных сетей.

"Снижение тарифов и торговых барьеров может привести к увеличению торговых потоков между странами и созданию более интегрированной региональной экономики. Это позволит странам легче получать доступ к рынкам друг друга и диверсифицировать свои экспортные портфели. Соглашения стимулируют двустороннюю торговлю, улучшая экономическую эффективность обмена товарами и услугами", - сказал он.

По словам Генсека, в рамках расширения коммуникационных возможностей, соглашения могут способствовать развитию мультимодальных транспортных решений (сочетание автомобильных, железнодорожных и морских перевозок) для более эффективных торговых маршрутов в регионе.

"В целом, Рамочное соглашение по транзитным перевозкам и Торговое соглашение открывают большие перспективы для расширения двусторонней торговли, улучшения транспортных сетей и углубления региональной интеграции. Со временем это может привести к созданию более взаимосвязанного и процветающего региона, хотя успех будет зависеть от решения логистических проблем", - сказал Хан.