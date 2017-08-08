Узбекистан и Сербия сформируют договорно-правовую базу взаимодействия

8 августа 2017 07:55 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Ход совместной работы над формированием договорно-правовой платформы узбекско-сербского взаимодействия обсудили на встрече, состоявшейся накануне, представители министерства иностранных дел Узбекистана и политический директор министерства иностранных дел, специальный представитель президента Сербии Зоран Вуйич, прибывший с визитом в Ташкент, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних узбекско-сербских отношений. Основной акцент был сделан на перспективные направления развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Сербская сторона была приглашена на предстоящие в августе и ноябре 2017 года в Самарканде международные конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» и «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

По данным МИД Узбекистана, дипломатические отношения между странами установлены в январе 1995 года на основе обменных нот между Узбекистаном и бывшей Социалистической Республикой Югославией.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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