Посол Латвии завершает миссию в Узбекистане

9 августа 2017 07:23 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Латвии Эдгарса Бондарса, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр Камилов отметил конструктивный вклад посла Бондарса в укрепление отношений между Узбекистаном и Латвией. Эдгарс Бондарс, со своей стороны, поблагодарил за благоприятные условия, созданные для его деятельности в качестве посла в Узбекистане.
Бондарс возглавил диппредставительство в Узбекистане в феврале 2014 года. В течение этих лет узбекско-латвийское сотрудничество активно развивалось и укреплялось.

Визит президента Латвии Андриса Берзиньша в Узбекистан в мае 2014 года и состоявшиеся в ходе визита плодотворные переговоры на высшем уровне придали новый импульс двустороннему взаимодействию Также состоялись интенсивные контакты на уровне министерств и ведомств, деловых кругов, представителей культуры, образования и других сфер двух стран.

Как сообщалось, по итогам переговоров был подписан ряд межправительственных документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, меморандумы о взаимопонимании в области туризма, транспорта и транзитных перевозок, а также в области развития двусторонних торговых отношений, программа межмидовского сотрудничества на 2014-2016 годы, соглашение по экологическому сотрудничеству.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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