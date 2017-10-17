Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация МИД Узбекистана приняла участие во втором заседании форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Заседание, по данным МИД, состоялось 16 октября текущего года в Душанбе.

Государства, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), а также представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

По итогам заседания принята Душанбинская декларация.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)