Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества

17 октября 2017 13:17 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация МИД Узбекистана приняла участие во втором заседании форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Заседание, по данным МИД, состоялось 16 октября текущего года в Душанбе.

Государства, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), а также представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

По итогам заседания принята Душанбинская декларация.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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