Узбекистан и Турция проведут консультации

Делегация МИД Узбекистана 26 февраля примет участие в узбекско-турецких консультациях в Анкаре. Об этом, как передает Uzdaily.uz, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и спецпредставитель Турции по Афганистану Фазли Чорман обсудят вопросы урегулирования афганской ситуации.

Стороны обменяются мнениями по повестке дня намеченной на 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Узбекская делегация также примет участие в предстоящем 2-м заседании «Кабульского процесса» в столице Афганистана.

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