Узбекская продукция будет представлена в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - С 29 по 31 марта 2018 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоится выставка узбекских предприятий и производителей экспортоориентированной продукции под брендом «Made in Uzbekistan».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Согласно информации, цель выставки – продвижение узбекских промышленных компаний и инвестиционных достижений на рынок Туркменистана, презентация различных инвестиционных проектов для заключения контрактов с туркменскими и другими зарубежными компаниями, ознакомление деловых кругов и предпринимателей Туркменистана с научно-производственным потенциалом и культурно-историческим наследием Узбекистана.

Экспозиция будет состоять из 2 блоков: I-й блок будет расположен на открытой площадке в 500 квадратных метров, II-й блок – на закрытой выставочной площади 1500 квадратных метров. На выставке примут участие свыше 100 узбекских предприятий, компаний и фирм.

В рамках выставки будет организован бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Туркменистана, а также культурная программа с выступлениями звезд Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан впервые принял участие в Международной выставке продуктов питания и напитков FOOD EXPO GREECE, которая состоялась 10-12 марта в Афинах.

С иностранными компаниями были достигнуты договоренности о заключении контрактов на экспорт узбекской продукции (изюм, грецкий орех, курага, миндаль, мед, сушеные овощи, корень солодки, зерновые и бобовые, кондитерские изделия, винно-водочная продукция), соглашений о сотрудничестве и привлечении мини-технологий на сумму более 28 миллионов долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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