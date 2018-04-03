В Узбекистане создаётся новое министерство

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане на базе государственного комитета Узбекистана по архитектуре и строительству будет создано министерство строительства. Об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Также главой государства было подписано постановление об организации деятельности нового ведомства.

Таким образом, новое министерство становится уполномоченным органом государственного управления, осуществляющим единую государственную политику в сфере архитектуры и строительства.

В частности, новое министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере градостроительства и инженерно-технических изысканий для строительства, внедрение в строительную деятельность энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений.

В задачи ведомства также входит организация разработки и утверждения генеральной схемы расселения на территории республики, схем планировки территорий Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов, городов, генеральных планов населенных пунктов и иной градостроительной документации.

В документе отмечается, что в стране не проводится комплексный анализ состояния и тенденций развития градостроительной деятельности, рынка проектных и подрядных услуг, а также производства строительных материалов и, как следствие, не определены среднесрочные и перспективные направления градостроительного развития территорий.

«Отсутствие генеральных планов большинства населенных пунктов негативно сказывается на комплексной застройке территорий, размещении производственных и инфраструктурных объектов, развитии предпринимательства и деловой активности, а также становится причиной принятия непроработанных решений в процессе строительства», – говорится в указе.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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