Шавкат Мирзиёев озвучил минимальный потенциал товарооборота с Таджикистаном – $1 млрд.

17 августа 2018 14:02 (UTC+04:00)

В Ташкенте, в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан проходят переговоры делегаций сторон в расширенном составе, передает таджикское информагентство "Авеста" со ссылкой на пресс-службу Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, основное внимание уделено вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. Между странами установлен режим свободной торговли. С 2002 года действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сопредседателями комиссии являются премьер-министры двух стран, что свидетельствует о важном значении, придаваемом сторонами партнерству в этой сфере.

2018 год стал прорывным в истории двусторонних отношений. С начала текущего года состоялось более 50 встреч на различных уровнях. Состоялось четыре заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В первой половине текущего года объем взаимной торговли вырос более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Заключены торговые договоры и соглашения на сумму свыше $300 млн.

«В нашем сотрудничестве есть еще много незадействованных возможностей. Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 миллионов долларов. На самом деле наш потенциал – минимум 1 миллиард долларов», – сказал президент Шавкат Мирзиёев.

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству поручено последовательно продолжить работу по наращиванию взаимной торговли и диверсификации ее структуры.

Отмечена необходимость принятия совместных мер по расширению кооперации между бизнес-структурами и пограничными регионами двух стран. Достигнуты договоренности об ускорении реализации проектов по сборке сельскохозяйственной техники, производству строительных материалов, продуктов питания, готовой текстильной, электротехнической продукции и других товаров.

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