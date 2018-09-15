Хлеб в Узбекистане будут продавать по рыночным ценам

15 сентября 2018 14:48 (UTC+04:00)

В Узбекистане вводится порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене.

Правительство республики прекращает регулирование цен на формовой хлеб, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на министерство юстиции.

Отметим, что с 2014 года цена на формовой хлеб составляет 650 сумов.

Указывается, что с 15 сентября оптово-отпускная цена стоимость 1 килограмма пшеничной муки первого сорта временно устанавливается в размере 1400 сумов.

Это сделано для того, чтобы избежать ценовых скачков.

В дальнейшем, после прохождения страной периода адаптации к новому порядку продажи хлеба, муку также планируется продавать по рыночной цене, говорится в документе.

Что касается социально уязвимых слоев населения, то для них вводится субсидирование повышения стоимости хлеба.

С 1 октября вводится выплата ежемесячной денежной компенсации для нуждающихся в социальной защите слоев населения для покрытия дополнительных расходов на покупку муки и формового хлеба в размере 10 процентов минимальной зарплаты (18,4 тысячи сумов).

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