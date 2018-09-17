Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле

17 сентября 2018 14:45 (UTC+04:00)

Во время официального визита президента Беларуси в Узбекистан были подписаны соглашения между правительствами двух стран о системе содействия взаимной торговле и о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Соглашение о системе содействия взаимной торговле определяет основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена информацией между таможенными органами двух стран, а также стандартами и рекомендациями ООН, Всемирной таможенной организации, национальными законодательствами двух стран.

Соглашением о сотрудничестве и взаимной помощи определен порядок взаимодействия при предоставлении друг другу информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.

"Реализация этих соглашений будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение задач, стоящих перед таможенными органами двух государств", - пояснили в ГТК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
Минский автозавод создаст СП и сборочные мощности в Узбекистане
Бизнес 14:59
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 14:41
Беларусь и Индонезия обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере
Беларусь 13:55
Для строительства объектов Tashkent City разработан специальный бетон (Эксклюзив)
Бизнес 12:28
Лента новостей
В Казахстане опровергли слухи о размещении на Каспии военных баз США
Казахстан 15:48
Экономика Азербайджана выросла на 0,7%
Бизнес 15:40
Узбекская и Белорусская товарно-сырьевые биржи организуют совместную торговлю
Бизнес 15:36
Освобождение Баку 100 лет назад - самая яркая страница азербайджано-турецкого братства - депутат
Политика 15:30
Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции
Политика 15:19
В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры
Общество 15:17
МАГАТЭ и Россия подписали договор по транспортировке урана в Казахстан
Казахстан 15:08
Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития
Бизнес 15:06
На юге Турции вспыхнул лесной пожар
Турция 15:03