Жээнбеков и Мирзиёев обсудили предстоящие мероприятия в 2019 году

В пятницу состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, как передаёт Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе разговора Жээнбеков поздравил Мирзиёева и народ Узбекистана с наступающим Новым 2019 годом, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Особо были отмечены мероприятия, проведенные в Узбекистане на государственном уровне по случаю 90-летия великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, а также предстоящие мероприятия в будущем году.

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