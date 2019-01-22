Узбекистан опередил Китай и стал основным покупателем томской древесины

22 января 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - О смене лидера среди покупателей продукции предприятий лесопромышленного комплекса Томской области рассказал заместитель начальника отдела надзора карантина растений, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора Владислав Азаренко, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Podrobno.ru.

«Раньше Томская область отправляла в Китай до 90 процентов древесины. Значительно увеличивать объемы закупок Узбекистан начал три года назад. В 2018 году он импортировал 43 процентов томского леса и значительно опередил Китай», — сказал он информационному агентству «РИА Томск».

Как отметил заместитель начальника отдела, в 2018 году объем экспорта необработанной древесины из Томской области остался примерно на уровне 2017 года — 58,5 тысяч кубометров.

Согласно подсчетам Сибирского таможенного управления, Томская область за 11 месяцев 2018 года экспортировала древесину и целлюлозно-бумажные изделия на 162,3 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран стал крупнейшим импортером узбекского хлопкового волокна в 2018 году
Узбекистан 15:20
В Узбекистане построят новый сахарный завод за 110 млн евро
Узбекистан 15:04
В Берлине организована презентация сельскохозяйственной продукции Узбекистана
Узбекистан 14:34
Самаркандский автомобильный завод освобожден от НДС
Узбекистан 14:20
Китай окажет Камбодже помощь в объеме почти $600 млн
Китай 13:35
Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei
Китай 12:31
Лента новостей
В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из Сургута
Россия 16:16
Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества ФРГ и Франции
Европа 16:06
При крушении Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа
Россия 16:02
В Азербайджане оштрафованы браконьеры-иностранцы
Общество 15:58
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 15:50
В Нахчыване завершились приближенные к боевым условиям занятия (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:47
Кредитование малого бизнеса в Казахстане продолжает снижаться
Финансы 15:44
В рамках встречи президентов Турции и России может обсуждаться ситуация на Южном Кавказе – источник
Нагорно-карабахский конфликт 15:42
Беларусь и Азербайджан могут начать совместное производство молочных продуктов
Бизнес 15:39