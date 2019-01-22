Узбекистан опередил Китай и стал основным покупателем томской древесины

БАКУ /Trend/ - О смене лидера среди покупателей продукции предприятий лесопромышленного комплекса Томской области рассказал заместитель начальника отдела надзора карантина растений, качества зерна и семенного контроля регионального управления Россельхознадзора Владислав Азаренко, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Podrobno.ru.

«Раньше Томская область отправляла в Китай до 90 процентов древесины. Значительно увеличивать объемы закупок Узбекистан начал три года назад. В 2018 году он импортировал 43 процентов томского леса и значительно опередил Китай», — сказал он информационному агентству «РИА Томск».

Как отметил заместитель начальника отдела, в 2018 году объем экспорта необработанной древесины из Томской области остался примерно на уровне 2017 года — 58,5 тысяч кубометров.

Согласно подсчетам Сибирского таможенного управления, Томская область за 11 месяцев 2018 года экспортировала древесину и целлюлозно-бумажные изделия на 162,3 миллиона долларов.

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