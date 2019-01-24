Узбекистан в пятерке самых безопасных стран для туристов-одиночек

БАКУ /Trend/ - Узбекистан занял пятое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов-одиночек согласно отчету Solo Travel Safety Report 2019, сообщает в четверг Trend со ссылкой на UzNews.

Самой безопасной страной для поездок стал Сингапур. Также в первую пятерку помимо Узбекистана вошли Исландия, Норвегия и Финляндия.

В основе отчёта был опрос жителей 142 стран по нескольким критериям. В частности, вопросы о том, насколько безопасно они себя чувствуют, когда прогуливаются одни по ночному городу, доверяют ли они местной полиции и подвергались ли они ограблениям или нападениям.

Кроме того, опубликованы и самые небезопасные страны для путешествий. В этом списке лидируют Венесуэла, Афганистан и Южный Судан.

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