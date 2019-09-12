Узбекистан и Кыргызстан обменялись приграничными территориями

12 сентября 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Полномочное представительство правительства Ошской области Кыргызстана подтвердило обмен участка земли с Узбекистаном, сообщает Trend со ссылкой на администрацию области.

Узбекистану была передана территория в Араванском районе, в округе Тоо-Моюн – землю у водохранилища возле села Керкидан обменяли на участок возле села Гулбаар (Узбекистан). Демаркация границы будет проведена в течение недели.

Участки у сел Керкидан и Гулбаар имеют одинаковую площадь в 407 гектаров. По информации Ошской администрации, обмен давно инициировался Кыргызстаном.

«Этот обмен давно инициируется кыргызской стороной. Во время последних переговоров была достигнута договоренность о делимитации границ», – говорит пресс-секретарь Ошской администрации Нуркыз Кадырбек кызы.

Теперь вся территория водохранилища будет принадлежать Узбекистану вместе с береговой линией. У жителей кыргызского села Керкидан останется доступ к воде – к реке, вытекающей из водохранилища.

Взамен Кыргызстан получил столько же гектаров земли на сопредельной территории — районе села Гулбаар Араванского района.

Раньше, часть дороги, ведущей из Араванского района в Ош, относилась к территории Узбекистана, теперь же она проходит по кыргызской территории.

«Участок возле села Гулбаар в Араванском районе включает в себя стратегический объект, вблизи которого проходит дорога. Во-вторых, это орошаемая территория, а участок у Керкиданского водохранилища не орошаемый, там только камни», — говорит Кадырбек кызы.

Узбекистан поставил условие, что если Кыргызстан хочет обменять землю у входа в Араван, то они должен выделить территорию узбекской сельской управе.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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