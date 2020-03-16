В Узбекистане коронавирус диагностировали еще у двух граждан страны

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане новый коронавирус диагностировали еще у двух граждан страны, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Ранее сообщалось, что 15 марта коронавирус был выявлен у гражданки страны, которая вернулась из Франции. Позже минздрав сообщил, что коронавирус выявили также у ее сына и дочери. Кроме того, коронавирус был выявлен у узбекистанца, который прибыл в Узбекистан 15 марта из Турции.

Как сообщили в минздраве, 16 марта коронавирус был обнаружен также у супруга и внука гражданки страны, вернувшейся ранее из Франции.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 169 389 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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