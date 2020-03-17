Число больных коронавирусом в Узбекистане достигло восьми человек

БАКУ /Trend/ - Коронавирус выявили еще у двух человек в Узбекистане, в связи с чем общее число инфицированных в стране достигло восьми, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Так, вирус COVID-19 обнаружен еще у одного родственника ранее вернувшейся из Парижа гражданки Узбекистана, у которой было выявлено это заболевание.



Кроме того, коронавирус выявили у узбекистанца, который прибыл из Великобритании в Узбекистан 14 марта рейсом Uzbekistan Airways «Лондон–Ташкент».



Напомним, что ранее сообщалось о жительнице Ташкента, которая прилетела из Франции. У нее был диагностирован коронавирус. Позднее аналогичный диагноз подтвердился у ее сына, дочери, мужа и внука.



Также коронавирус выявили у гражданина, который прилетел из Турции в Узбекистан 15 марта рейсом Uzbekistan Airways «Стамбул–Ташкент».

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 182,407 человек, 7,154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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