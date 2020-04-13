Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Беларусь

БАКУ /Trend/ - Узбекистан направил гуманитарную помощь Беларуси для поддержки этой страны в борьбе с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в стране.

"Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тысяч защитных средств. Также самолетом доставили 500 тысяч погонных метров марли, 50 тысяч упаковок антисептиков и 10 тысяч литров медицинского спирта", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в Беларуси составляет 2 226 человек, у большинства заболевание протекает в легкой и средней форме.

Всего на стационарном лечении находятся 2 031 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 52 человека нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, 23 пациента скончались.

Дружественная помощь будет доставлена в Минск на самолете министерства обороны.

Ранее Узбекистан оказал гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Таджикистану, Кыргызстану и Афганистану.

Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане - 624 человека. От коронавирусной инфекции полностью вылечились 66 человек, четверо скончались.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 1,6 миллиона человек, более 95 тысяч из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 200 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)