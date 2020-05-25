Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют на неделю: доллар и евро растут
Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют на неделю. Доллар демонстрирует небольшой рост, увеличились также курсы евро, российского рубля и казахского тенге, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Стоимость доллара США поднялась на 9,74 сума и составляет 10 139,30 сума. Курс евро вырос на 96,72 сума и дошел до 11 051,84 сума.
Российский рубль прибавил 3,81 сума и стоит теперь 141,35 сума, а цена казахского тенге увеличилась на 0,34 сума, составив 24,44 сума.
Новые курсы валют начнут действовать со вторника, 26 мая.
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