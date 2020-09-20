В Узбекистане совершенствуются сферы тестологии и педагогических стандартов

Кабинет министров Узбекистана принял постановление от 17.09.2020 г. № 562 «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование тестовой системы», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

При Государственном тестовом центре организуется государственное учреждение «Научно-учебный практический центр». В сфере его деятельности – организация курсов по повышению квалификации по тестологии и педагогическим стандартам, иностранным языкам, установление и развитие сотрудничества с ведущими международными организациями сферы, создание Региональной Центральноазиатской научной школы по тестологии.

Основными задачами Научного центра являются:

разработка тестовых материалов и оценка качества, проведение исследований в области тестологии и педагогических стандартов и публикация их результатов;

- подготовка специалистов-тестологов в области разработки и оценки качества тестовых материалов;

- повышение квалификации на договорной основе слушателей по тестологии и педагогическим стандартам, иностранным языкам, а также организация диагностических тестовых испытаний;

- создание необходимых условий для научных исследователей, национальной системы тестологии на основе передового зарубежного опыта;

- проведение экзаменов при сотрудничестве с международными тестовыми организациями.

В качестве источников финансирования Научного центра установлены:

- средства от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;

- спонсорские денежные средства;

- другие, не запрещенные законодательством источники.