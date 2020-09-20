В Узбекистане совершенствуются сферы тестологии и педагогических стандартов
Кабинет министров Узбекистана принял постановление от 17.09.2020 г. № 562 «О дополнительных мерах, направленных на совершенствование тестовой системы», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
При Государственном тестовом центре организуется государственное учреждение «Научно-учебный практический центр». В сфере его деятельности – организация курсов по повышению квалификации по тестологии и педагогическим стандартам, иностранным языкам, установление и развитие сотрудничества с ведущими международными организациями сферы, создание Региональной Центральноазиатской научной школы по тестологии.
Основными задачами Научного центра являются:
разработка тестовых материалов и оценка качества, проведение исследований в области тестологии и педагогических стандартов и публикация их результатов;
- подготовка специалистов-тестологов в области разработки и оценки качества тестовых материалов;
- повышение квалификации на договорной основе слушателей по тестологии и педагогическим стандартам, иностранным языкам, а также организация диагностических тестовых испытаний;
- создание необходимых условий для научных исследователей, национальной системы тестологии на основе передового зарубежного опыта;
- проведение экзаменов при сотрудничестве с международными тестовыми организациями.
В качестве источников финансирования Научного центра установлены:
- средства от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;
- спонсорские денежные средства;
- другие, не запрещенные законодательством источники.