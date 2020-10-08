Минфин предложил в пять раз снизить норму ввоза беспошлинной продукции в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики".

В частности, документом одобряется предложение об уменьшении с 1 января 2021 года предельной нормы ввоза в республику товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного календарного квартала, с 1000 до 200 долларов и весом брутто не более 10 килограммов.

Ранее в Государственном таможенном комитете заявляли, что в международных курьерских отправлениях выявляется большое количество коммерческого груза, отправленного под видом посылки "для личного пользования" в целях уклонения от уплаты таможенных платежей. Эти товары не соответствуют критериям "для собственных нужд" и предназначены для реализации на внутреннем рынке страны.

Так, например, заметили таможенники, в целях сокрытия коммерческих товаров, ввозимых в международных курьерских отправлениях, партия однородных товаров разделяется на несколько "посылок" с вложением в них других товаров для прикрытия.

1000 долларов в течение одного календарного квартала – для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях;

100 долларов – для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых отправлениях.