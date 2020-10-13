На месторождениях «Уртакум» и «Южный Аккум» запасы природного газа увеличились на 13,018 млрд. кубометров

В начале года под руководством председателя правления «Узбекнефтегаз» была разработана «Программа развития и воспроизводства углеводородной сырьевой базы АО «Узбекнефтегаз» на 2020 год» по проведению геологоразведочных работ, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Программа предусматривает проведение 3D сейсморазведочных работ в объеме 750 кв. км, начало поисково-буровых работ на 4х новых площадях, проведение 70,0 тыс. погонных метров поисково-разведочного бурения, завершение строительства 25 скважин и прирост запасов природного газа на 18,0 млрд куб метров, запасов газового конденсата на 600,0 тыс. тонн.

В рамках Программы в январе-сентябре месяце текущего года на площадях «Учкир» и «Газли» проведены 3D сейсморазведочные работы в объеме 570 кв. км (100%). Завершено строительство 23 скважин (100%). В 4 новых участках (100%) начаты поисковые буровые работы. Проведены поисково-буровые работы в объеме 62,632 тыс. погонных метров (111,8%).

В результате открытия новых газоконденсатных месторождений «Уртакум» и «Южный Аккум» запасы природного газа увеличились на 13,018 млрд. кубометров (100,1%), запасы газового конденсата на 552,3 тыс. тонн (122,7%).

До конца года планируется выполнить 3D сейсморазведочные работы в объеме 750 кв. км (100%), начать поисковое бурение на 5 новых площадях (125%), провести поисково-разведочное бурение в объеме 86,3 тыс. погонных метров (123,3%), завершение строительства 35 поисково-разведочных и параметрических скважин (140%), ожидается прирост запасов природного газа до 20 млрд. кубометров (дополнительно 2 млрд) (111,1%), 620 тыс. тонн газового конденсата (дополнительные 20 тыс.) (103,3%).